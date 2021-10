La NASA reveló evidencia de "antiguos lagos y arroyos" en Marte

¿Marte alguna vez lució igual que la Tierra?, la respuesta es SÍ. Recientemente la NASA confirmó la presencia de Lagos y arroyos en el planeta rojo hace millones de años, lo que relaciona más aún a nuestro hogar con su "hermano" en la Vía Láctea.

Actualmente vemos en las imágenes de la agencia espacial que Marte es un desierto rojizo que no tiene más que polvo, pero no siempre fue así. Investigadores de la NASA aseguran que existió una época donde Marte lucía como la Tierra, con cuerpos de agua y un clima "más cálido y húmedo".

Así lo explicó la científica Becky McCauley Rench en un video titulado Did Mars ever look like Earth? (¿Alguna vez Marte se pareció a la Tierra?). "Si bien Marte es hoy un planeta muy seco hay evidencias de antiguos lagos y arroyos hace 4.000 millones de años", comentó McCauley, añadiendo que "incluso pudo haber tenido un océano norteño poco profundo".

En el video se muestran recreaciones computarizadas del aspecto de Marte poco tiempo después de la formación de la Vía Láctea. Debido a la "juventud" del sistema solar y los planetas, Marte y la Tierra eran muy parecidos ya que fueron hechos del mismo material, explicó la científica.

No obstante la historia de ambos cuerpos astronómicos se vería separada por evoluciones bien diferentes, como es evidente. La Tierra desarrolló capas tectónicas y posteriormente vida, mientras que en Marte "la actividad geológica disminuyó y desapareció el agua", lo que explica que hoy en día sean "dos planetas muy diferentes", indicó McCauley.

Para finalizar, la cientifica de la NASA confesó que esta es una de las razones que hace fascinante el estudio del planeta Marte, ya que así es posible conocer cómo fue hace mucho tiempo y cómo será; además de entender mejor la evolución planetaria en nuestro sistema solar y "más allá".

Con información de Caraota Digital