Daniel Noboa ordena derogar la tabla de consumo de drogas en Ecuador

Problemas con la ley



El predecesor de Noboa, Guillermo Lasso, prometió eliminar la tabla de drogas desde que fue candidato a la Presidencia en 2017. Sin embargo, no lo consiguió tras encontrar resistencia en la Asamblea Nacional al momento de intentar reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El principal problema era que el artículo 220 del Código Penal del país especifica que “la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible”. Además, el artículo 364 de la Constitución del Ecuador establece que “en ningún caso se permitirá su criminalización [del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas] ni se vulnerarán sus derechos constitucionales [de los consumidores]”, por lo que la norma no es aplicable.

En este sentido, la jurista Paulina Araujo subraya que, en la práctica, el decreto de Noboa es “inaplicable” porque va contra la Constitución que define a las adicciones como un “problema de salud pública”.

“No entiendo cómo van a aplicar un mero decreto, cuando el COIP no ha sido cambiado, tampoco la Constitución. O sea, jurídicamente es inaplicable. Es un acto político de decir: ‘Estoy cumpliendo mi plan de campaña’, y en la praxis las unidades de flagrancia no saben qué hacer. Es inaudito. Me parece muy irresponsable lo hecho”, cita el medio a Araujo.