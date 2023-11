Lula se reunirá con Irfaan Ali en Dubái

ESEQUIBANOS NO SE SIENTEN VENEZOLANOS Los residentes de Esequibo están orgullosos de sus raíces indígenas. Mencionaron a la agencia AP los nombres de sitios de interés, en su idioma nativo, como un ejemplo de por qué creen que la región nunca perteneció a Venezuela. E insisten en que no quieren que el referendo afecte sus vidas. Jacqueline Allicock, habitante de Esequibo, tiene una pregunta para los votantes venezolanos: “¿Por qué querrían tomar algo que no les pertenece?”