Murió la primera persona en recibir la eutanasia sin sufrir una enfermedad terminal

Este viernes 7 de enero se dio a conocer la muerte de Víctor Escobar, un colombiano de 60 años, esto después de que se le concediera la eutanasia. Primer caso en América Latina de una persona que no padece una enfermedad terminal.

"Gracias a todos los colombianos que de una u otra forma nos brindaron el apoyo y la confianza de seguir adelante con nuestra lucha. Bendiciones y abrazos en general, los quiero a todos muchísimo y no les digo adiós sino un hasta luego", fueron las palabras de Escobar unas horas antes de morir.

Escobar de pudo despedir de sus tres hijos, hermano y primos con un almuerzo. Ingresó a la clínica donde le iban a administrar el procedimiento alrededor de las 4:00 pm. "Me han dicho que el procedimiento va a ser una sedación lenta primero, para que tenga tiempo de ir despidiéndome. Después es la inyección de la eutanasia, que va a ser algo sin dolor, una muerte muy tranquila. Confío en Dios de que todo esto sea así", contó en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press el jueves.

A pesar de que Escobar no padecía de una enfermedad terminal, había vivido muchas complicaciones de salud en sus últimos 30 años. Sufrió dos accidentes cerebrovasculares, una enfermedad pulmonar crónica conocida como EPOC, presión pulmonar alta, diabetes e hipertensión, entre otros padecimientos.

Desde hace 11 años estaba conectado a dos respiradores artificiales que lo mantenían con vida y le permitían expresar apenas tres o cuatro palabras antes de perder el aliento.

Con información de Caraota Digital