Borrell: La UE debe estar dispuesta a usar todas las medidas para apoyar la democracia en Venezuela

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea (UE) tiene que estar dispuesta a usar todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática.

“La Unión Europea tiene que estar dispuesta a utilizar todas nuestras herramientas, toda nuestra capacidad diplomática, todas las medidas para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática”, dijo Borrell a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves, 17 de octubre, en Bruselas.

La crisis política de Venezuela es uno de los temas que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno, a petición de España.

“El Consejo discutirá sobre esto, pero tengan la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la democracia en Venezuela”, recalcó Borrell a la prensa.

El jefe de la diplomacia europea subrayó que desde ahora y hasta el momento en que (el actual mandatario venezolano, Nicolás) Maduro asuma oficialmente la presidencia (en enero), insistirán en decir que no hay reconocimiento sin verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado julio 28 en el país.

“Si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento. Maduro no será reconocido como presidente electo democráticamente (por la UE) si no hay verificación de los resultados, y por el momento no la hay”, señaló Borrell.

||EFE