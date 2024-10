Edmundo González: Juramentación fuera del país no es un escenario planteado

El líder político opositor, Edmundo González Urrutia, descartó su juramentación como presidente electo de Venezuela fuera del país, después de su exilio desde el pasado mes de septiembre.

En entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español, la primera que concede a un medio de comunicación desde su llegada a España, expresó que hacer una juramentación como de Jefe de Estado en el exilio “no es un escenario planteado”, en vista de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales adversos.

Ratificó que la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, sigue en el país y aseveró que su conversación es fluida, a pesar de haber tomado la decisión de exiliarse en España. “Yo le expliqué lo que me estaba pasando (…) y me dijo que me entendía”, comentó.

De igual forma, señaló que su caso y el del expresidente de la Asamblea Nacional 2015 Juan Guaidó son distintos, ya que el exparlamentario se juramentó bajo la figura del vacío constitucional y él ganó en los comicios por el respaldo de ocho millones de personas.