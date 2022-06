Gustavo Petro: Lo que viene de ahora en adelante es un cambio de verdad

Gustavo Petro Urrego se dirigió a miles de personas en el Movistar Arena de Bogotá; tras ser elegido como el nuevo presidente de Colombia, con más de 11 millones de votos.

“Gracias a todos ustedes en este día histórico, es historia lo que estamos escribiendo en este momento; una historia nueva para Colombia, para el mundo. Una historia nueva, porque lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones que votaron y nos trajeron hasta aquí es un cambio, aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real”, comenzó diciendo Petro.

Asimismo, continúo asegurando que “en ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy todo cambia. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas, la política del amor no es un cambio para vengarnos, para construir más odios o para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana”, agregó el candidato por el Pacto Histórico.

Además, aseguró que “necesitamos de la política del amor, de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro y oportunidades para todos y todas en Colombia”, indicó el nuevo Presidente de Colombia.

Finalmente, Gustavo Petro fue enfático en su discurso en que “la paz como eje de un Gobierno de la vida, no tendría razón el cambio, el amor, la esperanza; no tendría razón este esfuerzo, no tendría sentido sino llevamos a la sociedad colombiana a la paz”.

Cabe resaltar también que, en medio de su discurso, le pidió al “Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud, que libere a los jóvenes. Le solicito a la Procuradora General de la Nación que restituya a sus puestos a los alcaldes de elección popular; ya no es el momento de los odios”.