Exportaciones petroleras de Venezuela a EEUU fueron de US$ 1.200 millones

El gerente general de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), Luis Vicente García, expresó que la balanza comercial durante el primer semestre de 2023, entre Venezuela y Estados Unidos fue de US$ 2.600 millones, en comparación con los US$ 1.300 millones de hace un año.

En ese sentido, dijo que «estamos hablando de 110% de crecimiento en el monto de lo que se ha venido exportando» desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Sostuvo que “estamos hablando de cifras muy pequeñas todavía” en comparación a las registradas en el año 2012, que la balanza comercial entre ambas naciones estaba entre los US$ 50.000 y US$ 60.000 millones.

Destacó que “el efecto Chevron es importante, porque las exportaciones venezolanas están creciendo”. Apuntó que las exportaciones petroleras comienzan a ser importantes: “en este semestre fueron US$ 1.200 millones, representando 87% del total de las exportaciones”.

Sobre las importaciones petroleras, señaló que éstas alcanzaron los US$ 170 millones en el primer semestre, 18% de lo que tienen que ver con las exportaciones, “porque el resto, más de US$ 1.000 millones de las importaciones no petroleras, representan 85% del monto de esta balanza”.

||AN