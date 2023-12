María Corina desde Mérida: “Estoy dispuesta a lograr acuerdos para una transición pacífica”

La candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, encabezó un acto en el estado Mérida, donde ratificó que no se desviará de la «ruta electoral» a pesar de la arremetida de los últimos días en contra de su equipo de trabajo.

«Le digo al Gobierno: se equivocan si creen que con esto nos paralizan o nos desmoralizan. Somos millones en toda Venezuela, porque vamos a seguir por esta ruta. No nos van a desviar. Oíganme bien, no nos van a desviar. El pueblo de Venezuela decidió el 22 de octubre que vamos a una ruta de elecciones presidenciales constitucionales en el año 2024, donde voy a enfrentar y a derrotar a Nicolás Maduro o al que me pongan por delante, al que quieran, al que me pongan por delante lo vamos a derrotar», señaló.

Machado dijo que «esta es la ruta que nos conviene a todos, no solo a los venezolanos, también a la comunidad internacional e incluso al propio Ejecutivo. La ruta electoral es la ruta que nos conviene a todos. Yo estoy dispuesta a lograr acuerdos, a sentarme para lograr acuerdos para una transición pacífica y ordenada que, oíganme bien, ya comenzó».

Sin embargo, advirtió que «necesitamos que la comunidad internacional haga su parte, nos acompañe, que denuncie claramente y haga entender al régimen que está absolutamente, mucho más en una hora peligrosa sobre la cual hago un nuevo alerta, porque como se saben derrotados en la ruta electoral, que ya perdieron todo el apoyo que alguna vez tuvo este sistema, ahora están inventando una escalada bélica como excusa para salirse de la ruta electoral».

La líder opositora denunció que «en estas horas la arremetida contra Vente, contra nuestros equipos, contra miembros del comando, se está incrementando brutalmente. Nos están agrediendo la sede, bloqueando cuentas bancarias, amenazando con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que quieren es un cambio para vivir en libertad».

En particular, expresó su solidaridad con sus colaboradores, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviarez, quienes tienen la orden de captura.

«Venezuela está con ustedes y el mundo sabe que este atropello lejos de debilitarnos, si es lo que querían, lejos de disuadirnos, si es lo que pretende el Gobierno, pues no nos conocen. Nosotros no somos de los que dejamos gente atrás. En este equipo nadie se queda de lado. Todos vamos juntos, cuando van contra uno, van contra todos, y nos defendemos», dijo.

También repudió la detención arbitraria del presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul, quien fue uno de los organziadores de la primaria del pasado 22 de octubre.

«Desde Mérida, y en nombre de los venezolanos de bien, quiero hacerle llegar a Roberto Abdul, a su esposa María Eugenia y a sus dos hijas, el respaldo, el cariño y la confianza de todo un país que sabe que es un hombre que ha dedicado toda su vida a fortalecer la ciudadanía. Que hoy está siendo perseguido por haber contribuido desde la Comisión Nacional de Primaria a hacer unas primarias impecables. Ayer, violándole todos sus derechos, le impidieron el derecho a la defensa, a que sus abogados lo acompañaran en una audiencia, y lo presentaron a escondidas en el propio SEBIN, donde lo tienen secuestrado y donde su esposa ni siquiera lo ha visto», denunció.

Con información de El Público TV