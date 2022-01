Solicitan reconsiderar montos de nuevas tasas de registros y notarías

||Agencias Nacionales

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela formuló la petición, en virtud de que algunas no están acordes con la realidad del país

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, solicitó al gobierno que reconsidere los montos calculados para las nuevas tasas que regirán los trámites en registros y notarías, porque algunas de ellas no están acordes a la realidad que vive el país.

“Desde el punto de vista del sector inmobiliario celebramos que haya habido una nueva ley. De hecho, salió en diciembre, reformularon las tasas el 20 de enero, y desde ese punto de vista pareciese que se están dando los pasos para conseguir algo distinto de lo que se venía haciendo. Tenemos que ser honestos, eso no funcionaba y la unidad tributaria se había quedado desde el año 2017 paralizada (…) donde no nos gusta es que no solo en el sector inmobiliario, sino en los demás sectores que tienen que ver con los registros y notarías, pusieron unas tasas que no obedecen a la realidad venezolana, están cobrando mucho por algunos trámites”, dijo.

Insistió en que es necesario cambiar diversas tasas, “porque son unos valores tan altos que no tienen sentido”. Igualmente creen que hay “discrecionalidad del registrador”, en vista de que se desconoce la definición de los valores de los inmuebles.

En entrevista concedida a un medio radial nacional, López denunció que algunos registros difieren en las tasas para un mismo documento o proceso notariado, cuando debería haber una unificación en todos por la nueva ley.

“El folio debe costar lo mismo en el registro de Caracas que en el registro de La Guaira. Que no quede a discrecionalidad del funcionario de turno, porque entonces no hicimos nada; si no lo que algunos prevén que vamos a pagar más gastos oficiales y va haber corrupción. Ese es el peor escenario para el país”, concluyó.