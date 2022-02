Misión de Observación Electoral presentará informe final de Venezuela el 22-F

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentará el próximo martes el informe final sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela que se realizaron el 21 de noviembre del 2021.

Isabel Santos, jefa de la misión, hará público el documento a partir de las 2:00 pm en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial en Facebook de la Misión de Observación Electoral Venezuela 2021, desde Bruselas.

Estaba previsto que los expertos regresaran a Caracas para la presentación, pero no ocurrirá así. En un comunicado oficial no señalaron las razones por las que decidieron no volver al país. La misión estuvo en Venezuela desde el 14 de octubre de 2021 hasta el 5 de diciembre para observar antes, durante y después del proceso, en respuesta a una invitación del Consejo Nacional Electoral.

“Durante la jornada electoral, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contó con 134 observadores de 22 Estados miembros de la UE, además de Suiza y Noruega. Los observadores estuvieron presentes en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital”, señaló.

Con información de El Nacional