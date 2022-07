Gremios productivos y gobierno se orientan a la recuperación nacional

Diversos sectores productivos del país y los ministros de Comercio, Dheliz Álvarez y del ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, convergieron en un objetivo común que se trata del rescate de la economía y el aumento de la producción nacional.

En el marco del Día de la Industria Nacional, se efectúo el Congreso 2022 de Conindustria, bajo el eslogan “La industria es futuro”, en el cual Luigi Pisella, presidente de Confederación Venezolana de Industriales, resaltó la importancia de la competencia, entre lo nacional y lo importado, bajo los mismos requisitos, aunado a un equilibrio en lo relacionado al tema fiscal.

“Queremos competir en Venezuela en igualdad de condiciones, si bien no tenemos las condiciones porque no tenemos escasez en muchas otras áreas, lo que no queremos es que los productos importados compitan con nosotros en situacion de preferencias, no le tenemso miedo a los produtos importados (…) no queremos que nos protejan o subsidien”, manifestó.

Álvarez expresó el deseo del gobierno nacional en mantener el diálogo entre las partes que conlleven al establecimiento de mesas de trabajo con las industrias que encaminen a la recuperación económica.

“Hemos recuperado puntos frente a condiciones adversas, reconocemos muchas cosas, pero el mensaje importante es que tenemos las puertas abiertas, siempre para ustedes para reunirnos en función siempre del punto de encuentro que es el país”.

El jefe de la cartera de industrias, Hipólito Abreu, defendió la implementación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales tienen el objetivo de fomentar la inversión extranjera y darle un valor a la producción del país.