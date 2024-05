UPEL Maracay mantiene búsqueda de personal académico

|| David Marcano Duarte

El concurso de oposición de 50 vacantes en diferentes áreas será hasta mañana

Lubisay Hernández, subdirectora de extensión de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay, dio a conocer que se mantiene activo el llamado a inscripción para los concursos públicos de oposición de 50 cargos, para el ingreso de miembros del personal académico en período de prueba que culmina el 30 de mayo.

Según explicó, esta actividad forma parte de la agenda programática del calendario escolar correspondiente al presente año lectivo, cuyo primer semestre 2024-I, está en su etapa de culminación para dar paso al 2024-II que arranca el 1° de julio.

En torno al concurso, destacó que es en la categoría académica de instructor y dedicación tiempo completo en las áreas de Biología, Física, Química, Matemáticas, Educación Especial para personas en Situación de Discapacidad y Educación Especial para personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

También están en la búsqueda de especialistas en Educación Especial para Sordos, inglés como Lengua Extranjera y Lenguas Extranjeras, Educación Física, Geografía e Historia, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Inicial y Lengua y Literatura.

En este sentido, señaló que una vez culminado el lapso de inscripción y recepción de documentos no habrá prórroga, ya que a partir del 3 al 6 de junio será la revisión y evaluación de cada postulante. El lugar de recepción es la Unidad de Secretaría y Registro de esta casa de estudios superior, en horario de 8:30 am a 11:30 am.

La instalación del jurado es el día 25 de junio y la presentación de la prueba de conocimiento es el 26 de junio y la prueba de Competencias Pedagógicas al día siguiente.