ONG hace seguimiento de enfermedades de notificación obligatoria

|| AN

La directora de proyectos de Convite, Francelia Ruíz, destacó que han levantado información que impacta el acceso de los ciudadanos al derecho a la salud, como lo es la falta de medicinas en centros asistenciales.

El Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico es otro proyecto que presenta Convite como una forma de obtener datos y hacer seguimiento de enfermedades de notificación obligatoria, sin liberar de responsabilidad al Estado.

“Hemos instalado en ocho estados del país salas situacionales de monitoreo epidemiológico, no pretendemos sustituir el rol del Estado. Es el Estado el que tiene la responsabilidad y la función de brindar a la ciudadanía datos epidemiológicos actualizados y accesibles”.

Ruiz reconoció que hay riesgos como ONG al hacer seguimiento y documentar información que el gobierno ha calificado como de “seguridad de Estado”, pero aseguran que sus proyectos son transparentes y auditables con protección de la fuente. Los reportes de la organización han servido para generar acciones que abordan directamente los problemas de salud, por ejemplo el acceso al agua potable.

Por su parte, Huniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, aseguró que el país tiene un mayor retorno de inversión cuando destina a fondos a la vacunación que cuando lo hace a programas de gobierno como los bonos económicos.

“Usted vacuna a un niño viviendo en la pobreza, el retorno es 16 dólares; esto está estudiado a escala mundial. Porque el muchacho no se muere, porque no necesita medicamento porque le previene una enfermedad, la mamá no deja de ir a trabajar o el papá, al que le toque cuidar el muchacho. Entonces es una farmacoeconomía”.