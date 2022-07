Denuncian botes de aguas en la Torre Maracay

|| Glenn Requena | Rodolfo Gamarra / José Harmat

Ciudadanos resaltaron que hubo un incremento en el servicio de Hidrocentro que está alrededor de los 2.700 bolívares

Personas que hacen vida en la Torre Maracay, ubicada en la Av. López Aveledo, municipio Girardot del estado Aragua, denunciaron un bote de aguas blancas y negras debido a un corte de una tubería por parte de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro).

Dorys Montenegro, presidenta del condominio, manifestó que la empresa quitó el agua potable en junio, porque había retrasos en los pagos, pero al momento de interrumpir el servicio “rompieron” la tubería y ahora se han generado botes, lo que afecta el sótano y la entrada del establecimiento.

“El agua solo llega los fines de semana, ahorita no está el reguero de agua porque no es fin de semana. Desde que eso pasó hemos colocado la denuncia, porque nos da lástima que muchas comunidades no tienen el servicio y aquí en el centro se pierde”, puntualizó.

Afirmó que el sótano se inunda cuando es fin de semana, además que hurtaron las bocas de visita, por lo que hay desechos sólidos en las alcantarillas y ahora está tapado.

Montenegro aseveró que en la torre hay más de 100 trabajadores que temen que haya un accidente, porque en el sótano están las instalaciones eléctricas del condominio.

AUMENTO DE LA TARIFA

La presidenta del condominio aseguró que había un retardo con los recibos de agua, porque ahora tienen que cancelar aproximadamente 2.700 bolívares, cuando anteriormente se pagaba por el orden de los 500 bolívares.

“De 200 bolívares que cancelábamos, nos aplicaron incrementos bastantes fuertes. Para noviembre de 2021 solicité que hicieran una inspección en la Torre, porque más de 50% de los locales están vacíos y solo llega agua el fin de semana, para ese momento el monto estaba en 800 bolívares y me parecía elevado”.