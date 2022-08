¿Quién es Tito Viloria implicado en el caso de Carlos Lanz?

CAMBIO DE CONDUCTA María González, psicóloga clínica merideña, aseguró que muchas veces el ser humano tiende a cambiar sus conductas o comportamiento adecuado. Esos cambios se producen en su mente. El cómplice de un homicidio planificado sabe conscientemente que va a participar en una o varias muertes, por lo tanto, está consciente de lo que va a suceder, no hay justicia ni ley que lo perdone”. González consideró que hay casos en los que un cómplice involuntario sabe más que los mismos operadores (asesinos) del homicidio. “Se convierte en jefe, el que planifica el día, hora y circunstancia en que se cometerá el crimen, el robo, secuestro, no cambian de conducta porque ellos o su naturaleza es así, su otro yo se oculta en la oscuridad de las tinieblas”. Al preguntarle ¿Cuál es el comportamiento psicológico o el cuadro clínico de un cómplice de homicidio? “es variado, no hay un patrón, ni ellos mismos se dan cuenta lo que están maquinando porque son pasivos, leen tanto que su mente se remonta historias criminalísticas pasadas, viven escenas, no tienen remordimientos, tiene un comportamiento normal, probablemente todos tenemos en nuestra personalidad algún factor psicopatológico”.