Trabajadores de la administración pública reclamaron mejoras laborales

Los representantes de los diferentes sectores marcharon por distintas zonas del municipio Girardot

Trabajadores públicos, en su mayoría docentes de todo el país, salieron este luenes a las calles en protesta para exigir sueldos dignos y seguridad social. Además, también rechazaron la reducción de las primas salariales por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

En la ciudad de Caracas, los maestros se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación. “¡No, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país!”, fue una de las consignas que gritaron los manifestantes, quienes llegaron al lugar a las 9:00 am, pese a la lluvia y la neblina.

En tanto, en la capital aragüeña, más de 1.000 empleados del sector público se hicieron sentir durante la mañana de ayer, luego de que protestaran pacíficamente en el casco central de la ciudad, para exigir mejoras en los salarios, contratos colectivos, entre otros beneficios sociales.

Desde aproximadamente las 9:00 am, representantes de los sectores educativo, salud, universitario y obrero, se concentraron en la plaza Bicentenaria de Maracay, para luego marchar con cánticos y pancartas de rechazo a las políticas del Ejecutivo nacional, por gran parte de la avenida Bolívar y hasta zonas cercanas a la gobernación de la región.

“Estamos en la calle para exigirle al gobierno que ya basta de ese salario de hambre, basta ya con los malos servicios públicos. Hoy (ayer) el magisterio y todos los empleados públicos estamos dando una demostración de valentía”, manifestó Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL El Mácaro.

Afirmó que todos los sectores de la administración pública irán a un paro indefinido en los próximos días hasta que la administración nacional cumpla con las mejoras de políticas económicas y sociales que afectan a la mayoría de los trabajadores.

Teodomiro Aguilar, de la Asociación de Pensionados y Jubilados, indicó que los trabajadores públicos están a un “solo combate y pelea” por sus derechos y la discusión del contrato colectivo.

“Los educadores están en la calle exigiéndole al gobierno que aumente el salario, que haya servicios funerarios y otras reivindicaciones. El magisterio unido jamás será vencido. De rodillas nunca, en pie de lucha siempre”, enfatizó el dirigente gremial.

La Victoria, Villa de Cura, Cagua y San Mateo, fueron otras ciudades en las que hubo protesta en Aragua por parte de los diferentes sectores. Los manifestantes se concentraron en plazas y avenidas emblemáticas de algunos municipios.

La protesta pacífica también se hizo presente en entidades como Miranda, Carabobo, Portuguesa, Lara, Mérida, Monagas y Zulia.

NACIONAL

Los trabajadores se concentraron en los alrededores del Liceo República del Perú.

Docentes salieron a protestar para solicitar la revisión de sus salarios.

Mérida. Maestros se reunieron frente a la Zona Educativa y en la plaza Bolívar del municipio.

Táchira. Protestaron en la plaza La Libertad, frente al liceo Simón Bolívar, para reclamar la convención colectiva.

Maestros y profesores tomaron la avenida Bolívar de Valera para exigir sus derechos laborales.