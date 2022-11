Francia no convocará a otro delantero para suplir la ausencia de Karim Benzema

“Es un duro golpe, evidentemente. Karim hizo todo lo posible para recuperarse. Fue un gesto anodino. Era la pierna y ahora ha sido el isquio”, señaló el técnico a la televisión TF1, donde afirmó que no hubo ningún choque en la lesión: “Ni siquiera un aceleración o un disparo”.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este domingo que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por la lesión del delantero Karim Benzema.

Deschamps no quiso dar más explicaciones sobre el hecho de no convocar a otro jugador en su puesto y afrontar el Mundial con 25 unidades: “Lo he decidido, nada más”.

“Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido”, comentó.