¿Migbelis Castellanos casi muere en el Miss Venezuela?

La modelo y conductora venezolana Migbelis Castellanos confesó que estuvo al borde de la muerte por su obsesión de estar delgada. Durante una entrevista con Jomary Goyso, la criolla contó lo que sufrió todo con tal de entrar en los estereotipos de belleza que le imponía el certamen de Miss Venezuela.

“Todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso, la historia era mucho más intensa en mi casa. Yo me volví adicta a laxantes. Yo me podía tomar de tres a cuatro píldoras de laxantes en la noche para el día siguiente pasar toda la madrugada y mañana en el baño con mucho dolor”, detalló.

Además, la zuliana tomó la decisión de coserse la lengua para evitar consumir alimentos sólidos “Tu pagabas, o sea nada, para que agarraran y básicamente te cosieran en tu lengua un pedazo de malla de plástico que no me dejaba comer sólidos”, indicó.

Reveló que caminando por uno de los pasillos de Venevisión se desmayó y la hospitalizaron de emergencia “La doctora me hace los exámenes y al día siguiente llega con los resultados y me dice: ‘Yo quiero que me digas qué estás tomando tú para bajar de peso, porque tus riñones están como los de una señora de 60 años y tienes 19’. Ella me dijo: ‘Si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y te mueres, a Osmel no le va a importar’”, indicó