Katy Perry vendió parte de su repertorio musical a Litmus Music

Medios estadounidenses dieron a conocer la suma por la cual Katy Perry vendió los derechos de sus cinco álbumes publicados entre 2008 y 2020 con el sello discográfico Capitol Récords a la compañía Litmus Music.

La nueva empresa propietaria de parte del repertorio de Perry pago 225 millones de dólares por el repertorio musical de la cantante, además informó en un comunicado que el acuerdo incluía las grabaciones originales de la estrella del pop en esos cinco discos y sus derechos de publicación.

Los álbumes que desde ahora pasará a explotar Litmus Music, una empresa de derechos musicales dentro de la firma de inversión global Carlyle Group, son: One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) y Smile (2020).

El grupo Universal Music seguirá siendo el dueño de los másters de los cinco discos.

La venta del catálogo de Katy Perry se une a otras grandes operaciones acometidas en el sector este año, como la adquisición de los derechos musicales de Justin Bieber por parte de Hipgnosis Songs Capital o la compra del repertorio de Dr. Dre por Universal Music y Shamrock Holdings, ambas por 200 millones de dólares.