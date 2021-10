Ni derrame cerebral ni parálisis: El extraño caso de la presentadora de Nuestra Belleza Latina

La presentadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, habló desde el hospital, tras ingresar con problemas de salud y un cuadro desconocido. Al respecto, la modelo reveló que los especialistas todavía no saben qué le sucedió.

“De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso”, dijo Espinoza en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Espinoza detalló que los especialistas, en primera instancia, sospecharon que se trataba de un derrame cerebral o esclerosis múltiple. Sin embargo, después que los exámenes “salieron perfectos”, descartaron estos escenarios más graves.

“No fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho”, añadió.

“HAN SIDO DÍAS DIFÍCILES”

La reina de belleza afirmó que hizo el video porque tuvo unos buenos resultados y su salida del hospital eran inminente. No obstante, Espinoza reconoció que han sido días muy difíciles, en parte por estar lejos de sus seres queridos.

"Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre. Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis”, acotó.

Espinoza, a pesar del susto que pasó, subrayó que está bien y “a punto de salir”, después de que los exámenes reflejaran un buen estado de salud. "Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila”, sentenció.