Chris Rock finalmente habló sobre la cachetada que le dio Will Smith

Chris Rock ha optado por reírse de lo sucedido durante la transmisión de los premios Oscar en marzo, donde fue golpeado por el actor Will Smith, y admite que la bofetada propiciada por el protagonista de la cinta King Richard realmente sí lo lastimó.

No obstante, no quiere presentarse como la víctima del cuento, según People.

“No soy una víctima…”, exclamó el comediante de 57 años durante su presentación en Nueva Jersey junto a su colega Kevin Hart, según reportó US Weekly.

A poco más de cuatro meses del inesperado acto televisado al mundo entero en vivo, el comediante finalmente habló sobre lo que sintió al recibir el golpe que le volteó la cara.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha sido golpeado en la cara”, expresó Rock sobre el escenario del PNC Bank Arts Center de Holmdel, New Jersey. “Sí, esa mier.. dolió, hijo de p…ta. Pero me sacudí esa mier…a y fui a trabajar al siguiente día… No voy al hospital por una cortada de papel”.

Desde esa noche, Rock se ha referido brevemente a lo sucedido en sus presentaciones, haciendo chistes y burlas muy a su estilo pero nunca antes había hablado sobre el impacto físico que le causó la bofetada.

Tampoco ha revelado si ha hablado con Smith —quien reaccionó violentamente contra el comediante durante la ceremonia después que Rock hizo un chiste sobre su esposa Jada Pinkett-Smith— sobre lo sucedido.

Por su parte, el actor y cantante pidió una disculpa pública tanto a Rock como a todos los afectados por su acción, y renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los Oscars después del incidente.

Rock ha recibido el apoyo tanto de colegas como del público, que aplaudieron su compostura tras recibir el golpe de Smith.