Lo último de WhatsApp: estas son todas las novedades que podrás disfrutar en la aplicación

WhatsApp es la famosa aplicación de mensajería instantánea que emplean la mayoría de los usuarios para hablar con sus amigos y familiares. Para no quedarse atrás respecto a su competencia -por ejemplo, Telegram-, dicha app está introduciendo novedades para captar la atención de las personas.

Podrás revisar tus audios antes de enviarlos

¿Alguna vez has dicho algo que no debías en un audio y sin querer los has enviado? Si has pasado por esta situación o despiste, la aplicación incluye la función de revisar tu nota de voz antes de mandarla a su destinatario.

Solo tendrás que pulsar el icono del micrófono y deslizar hacia arriba, así pues, aparecerá un candado para bloquear el audio y una ventana de grabación con el icono de borrar por si quieres eliminarlo.

Envía contenido multimedia para que solo se vea una vez

A la hora de adjuntar una foto o vídeo en un chat sale la opción de ‘Añade un comentario’, además, al lado verás un ‘1’. Si pulsas sobre él, el contenido quedará configurado para que solo se pueda ver una vez.

Utiliza WhatsApp en varios dispositivos

Esta función sirve para que los usuarios puedan tener WhatsApp en un móvil y en cuatro dispositivos más -ya sea mediante la aplicación de escritorio o la versión web-. Estos son los pasos que debes seguir:

En tu teléfono, haz clic en el menú y accede a ‘Dispositivos vinculados’.

Si quieres vincular un ordenador o tablet, entra en la página web whatsapp.com desde el navegador y verás un código QR que debes escanear para tener el dispositivo conectado.

Configura la calidad de tus fotos

En ‘Ajustes’ ? ‘Almacenamiento y datos’ puedes configurar la calidad de las fotografías que desees enviar. La aplicación ofrece las opciones de ‘Automática’, ‘Mejor calidad’ y ‘Ahorro de datos’.

Manda mensajes temporales

Dicha herramienta se activa de manera individual en cada conversación y de forma predeterminada en los chats nuevos.

Si quieres emplear el método predeterminado, abre ‘Ajustes’ ? ‘Cuenta’ ? ‘Privacidad’ ? ‘Duración predeterminada’.

?Si quieres activarla en un chat, pulsa en la parte superior de la conversación y haz clic en ‘Mensajes temporales’.

Las opciones de duración para leer estos mensajes temporales son de 24 horas, siete días y 90 días.