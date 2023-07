Publican texto a nombre de “Iván Márquez”

El líder de las disidencias de las FARC de la “Segunda Marquetalia”, “Iván Márquez”, al que hace unas semanas un medio dio por fallecido, reapareció firmando un extenso texto titulado “Ideas para una visión continental y la estrategia geopolítica bolivariana ” en una página web del grupo armado.

Más allá de la firma de Iván Márquez, el texto no habla sobre el hecho de que le dieran por muerto ni tampoco aparece acompañado por ningún video ni imagen del exlíder de la extinta guerrilla de las FARC.

Sin embargo, desde entonces ninguna fuente oficial -ni el Gobierno colombiano ni el de Venezuela, donde supuestamente se encontraba Márquez- han confirmado su muerte.

El Gobierno colombiano ha repetido en varias ocasiones que está verificando la supuesta muerte, pero que de momento no hay confirmación. “Nunca se comprobó (la muerte), no hay acta de defunción, no hubo día de entierro”, explicó el canciller, Álvaro Leyva, hace 10 días