CIDH instó a Trinidad y Tobago a "sancionar" a los responsables del asesinato del niño venezolano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado este martes a las autoridades de Trinidad y Tobago a "continuar con una investigación pronta y exhaustiva" para establecer responsabilidades y sanciones por el asesinato de un bebé venezolano por parte de la guardia costera de esa nación.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la CIDH también pidió al Gobierno de Trinidad y Tobago "reparar integralmente" a los familiares del menor.

"CIDH llama al Estado a continuar con una investigación pronta y exhaustiva sobre la muerte de un bebé migrante de Venezuela por disparos durante un operativo de la Guardia Nacional, el 5 de febrero; sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares", dijo la organización defensora de los derechos humanos.

#TrinidadandTobago 🇹🇹 #IACHR calls on the State to continue a prompt and thorough investigation into the death of a #migrant baby from #Venezuela by shooting during a National Guard operation, on #Feb5; to punish those responsible, and to make full reparations to family members. pic.twitter.com/lfx4lnLr0y

— CIDH - IACHR (@CIDH) February 8, 2022