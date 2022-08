Trump se negó a declarar ante la fiscalía que investiga a su empresa inmobiliaria

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se negó a responder preguntas al comparecer bajo juramento en el marco de una investigación civil de la fiscal general del estado de Nueva York sobre un presunto fraude en el negocio de su familia.

“Me negué a responder las preguntas en virtud de los derechos y prerrogativas otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos”, dijo Trump en un comunicado.

El magnate se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, sobre el derecho al debido proceso y a la no autoincriminación.

En paralelo a este caso, la fiscalía investiga si Trump infló fraudulentamente las valoraciones de sus propiedades, por lo que cualquier declaración errática bajo juramento podría abrir nuevas líneas de la pesquisa y comprometer su situación legal.

El ex mandatario dijo que aunque él mismo se preguntó por qué acogerse al derecho a no declarar si es que se considera inocente, y agregó: “Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu entorno se han convertido en el objetivo de una Caza de Brujas infundada y políticamente motivada apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción”.

Con información de Infobae