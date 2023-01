Papa Francisco denunció leyes anti-gay: “Ser homosexual no es un delito”

El papa Francisco criticó este miércoles, 25 de enero, las leyes que criminalizan la homosexualidad. Para el líder de la Iglesia Católica, se trata de medidas injustas, dado que pertenecer en la comunidad LGTBQ no es un crimen.

“Ser homosexual no es un delito”, sostuvo Francisco durante una entrevista con The Associated Press (AP). Sin embargo, el papa sostuvo que, aunque no se trata de un crimen, ser homosexual es un “pecado”.

Francisco reconoció que algunos obispos católicos sí apoyan las medidas que criminalizan o discriminan a la comunidad. Pero, para el papa, estas actitudes se deben a contextos culturales y estos religiosos deben pasar por un proceso de cambio.

“También el obispo tiene un proceso de conversión”, explicó Francisco. Por tanto, el papa exhortó a estos religiosos a mostrar “ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.

FRANCISCO: SON LEYES “INJUSTAS”

De acuerdo a The Human Dignity Trust, hay 67 países que tienen leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En 11 de esas naciones, se puede aplicar la pena de muerte como condena.

El papa subrayó que estas son leyes “injustas” y consideró que la Iglesia Católica puede trabajar para ponerles fin. “Tiene que hacerlo, tienen que hacerlo”, agregó el religioso argentino.

“Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, dijo Francisco. Asimismo, indicó que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, no marginados o discriminados.

Francisco ha llamado a las relaciones homosexuales como “intrínsecamente desordenadas” y las ha calificado como un pecado. No obstante, durante su papado ha buscado un acercamiento a la comunidad LGBTQ.

|| Con información de La Patilla