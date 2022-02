PSUV expulsó a dirigentes detenidos por hechos delictivos

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expulsó a los dirigentes y diputados que militaban en la organización política, detenidos por hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico colombiano.

Sobre este tema, el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, anunció durante una rueda de prensa que evaluarán medidas para sancionar este tipo de acciones, durante el próximo congreso del PSUV y la JPSUV, cuya agenda de actividades darán a conocer pronto.

"Expulsados de cualquier militancia en nuestro partido. El PSUV condena de manera clara, diáfana y total estos hechos de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada. Es una puñalada contra la fe del pueblo", expresó Diosdado Cabello este lunes.

"Exigimos que se haga justicia contra todo aquel que esté delinquiendo. El PSUV no los reenganchara. No nos hacemos cómplices ni le vamos a dar solidaridad automática. El PSUV no es cómplice de nadie que se disfrace de chavista. El partido se declara intolerable con esos hechos de corrupción", agregó Cabello.

Igualmente, descartó que los detenidos hayan sido liberados. En cambio, aclaró que en noviembre pasado fue detenido un diputado suplente relacionado con el decomiso en La Guaria, y el 5 de enero pasado ocurrió un hecho similar con otra parlamentaria. En este sentido, destacó que ambos continúan bajo la custodia de los cuerpos de seguridad.

Con información de UR