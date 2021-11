Joana Sánchez: Fomentaremos el turismo en la zona costera de Mariño

SIETE FAMILIAS EN RESGUARDO La líder municipal de Mariño recordó que hace meses ocurrió un movimiento de masa en Turmerito, el cerro se separó y varias familias resultaron afectadas, ante lo que Protección Civil (PC) declaró la zona como no habitable. Especificó que actualmente siete familias están en resguardo y aún afinan detalles para desalojar a los ciudadanos que habitan en estos espacios, un proceso que llevan a cabo en cooperación con el Ministerio de Vivienda. No obstante, ratificó que estas personas deben salir pronto de la zona de riesgo. “La recomendación es desalojarlos. Estamos montados en el tema, no se han dejado de construir viviendas en nuestro país, pero no con el motor que la Misión Vivienda Venezuela tenía en su momento, debido a la situación económica que estamos pasando. Los compañeros están todavía en un refugio, pero estamos canalizando para reubicarlos”. Detalló que en un momento eran 45 familias afectadas, luego pasaron a 15 y ahora hay siete, por lo que en estas tres categorías se evalúa la emergencia.