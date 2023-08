Avanzada Progresista presentará su candidato presidencial el 16-Sep

|| Luis Chunga

El abanderado emergente será elegido entre 400 delegados durante la convención nacional en Caracas

La carrera por la elección de los candidatos presidenciales de la oposición continúa en todo el país. En este sentido, Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista (AP), anunció que el próximo sábado 16 de septiembre, durante la Convención Nacional y con la presencia de 400 delegados, anunciarán al país el nombre de su abanderado presidencial.

La información fue dada a conocer este miércoles desde Maracay, con la presencia de los dirigentes de base de los estados Aragua, Carabobo y Guárico.

“El 15 de septiembre instalaremos en Caracas, la Convención Nacional de AP, donde ratificaremos a las autoridades políticas regionales que han sido designadas en cada estado, luego al siguiente día daremos a conocer el nombre y las propuestas que permitirá impulsar los cambios que tanto necesitan y reclaman los venezolanos”.

El también diputado a la AN criticó duramente a la oposición, sin mencionar nombres de dirigentes ni agrupaciones políticas.

“Fue la oposición que nos metió en el túnel de la violencia, que convocó y activó un dispositivo mercenario internacional para producir un cambio violento en Venezuela, esa oposición del paro petrolero, de los enfrentamientos en Altamira (Caracas)”.

“Este país quiere cambio en paz, quiere salir de este gobierno (considerado como) el peor de la historia, pero también está cansado de una oposición que durante dos años ha cometido miles de errores que nos han llevado de fracaso en fracaso”, dijo.

Romero también considera que surge un nuevo liderazgo emergente, sólido, “que sacó votos del 21 de noviembre de 2021, que se está abriendo espacio a punto de votos”.

“Hacia esos sectores se dirige AP, nuestra tarjeta estará a disposición de un liderazgo emergente, convencido que la ruta electoral es el camino que debemos transitar para sacar al (presidente Nicolás) Maduro de Miraflores, este gobierno llegó con votos y este gobierno será sacado con votos en las próximas elecciones”, afirmó.

El dirigente político también se refirió a la elección de los nuevos miembros del CNE, al que no le ve inconvenientes. “Cuando un pueblo decide cambiar no hay fuerza que lo detenga, no hay trampa que valga, las elecciones no se ganan con rectores del CNE, se ganan con votos porque será imposible detener la marea que el próximo año saldrá votar para elegir a un nuevo presidente venezolano”, manifestó.

Al acto también asistieron los dirigentes Carlos Barrios (Guárico), Kenny Rubio (Carabobo) y Luis Bandrés (Aragua).