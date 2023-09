Carlo Ancelotti tiene a su favorito para ganar la Champions

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, trasladó el favoritismo en la Liga de Campeones al Manchester City de Pep Guardiola, vigente campeón, y marcó como objetivo de su equipo el estar entre los cuatro primeros.

“El City es el favorito porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, que no ha cambiado mucho y, sobre todo, porque es el campeón de la Champions. Después, en la parte final del torneo, siempre hay sorpresas, pero, a día de hoy, ellos son los favoritos”, manifestó en rueda de prensa.

Apuntando a las obligaciones del Real Madrid en la Liga de Campeones, Carletto marcó el reto de estar como mínimo en semifinales.

“El objetivo del Real Madrid es pasar la fase de grupos, los octavos, los cuartos… pero el principal para nosotros es competir hasta el final. Tenemos que estar entre los cuatro primeros, podemos decirlo sin tener demasiada presión. Es un objetivo que podemos conseguir”.

Ancelotti asegura que el Madrid competirá

Ancelotti aseguró que dirige un equipo “que va a competir hasta el final” y dejó claro que “nunca” se han visto como favoritos, un papel que trasladó al City. “Ellos tampoco van a pensar que lo son a día de hoy, pero, por haber ganado la Champions el año pasado, creo que se puede decir que son los favoritos para este año”.

De momento, el técnico italiano se centra en comenzar con buen pie la competición ante el Union Berlín. “Queremos empezar bien la fase de grupos de una competición especial para nosotros. Es una buena oportunidad al jugar en casa ante un rival que tiene buena organización, es contundente y solido. Necesitaremos jugar un partido con la mejor intensidad”, advirtió.

Confirmó la titularidad de Lucas Vázquez por el lesionado Dani Carvajal y la entrada en el once de Luka Modric, con quien aclaró que, pese a cambiar de rol y tener menos titularidades, siempre mantendrá una gran relación.

“Luka está bien, hablo con él cada día y la relación no puede ser de otra manera. En el aspecto profesional, a veces puede pasar que el hecho de que no está jugando como antes le puede afectar un poco, pero no va a afectar a la relación personal, que siempre va a ser fantástica, también cuando nos vayamos de aquí”, afirmó.

Valora el rendimiento

También valoró Ancelotti el buen rendimiento que están dando tres jugadores nuevos en equipo. “Hemos cambiado algunos jugadores de la plantilla y los que han llegado están aportando mucho en el inicio de temporada como Fran García, Joselu y Bellingham. Es algo importante”, agregó.

Sobre el rival, Union Berlín, resaltó que es un equipo nuevo en Champions que se ha ganado su presencia gracias a su “buena organización defensiva” y “solidez”. Así mismo, advirtió que “juegan con mucha intensidad y como un colectivo” ya que “no tiene individualidades que destaquen” pero sí “un juego de equipo muy bueno”.