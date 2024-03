La escuela de fútbol Edgar Sanabria sigue desarrollando a los niños y adolescentes de Maracay

Lucas Sánchez Todo comenzó cuando tenía cinco años, me gustaba mucho jugar con pelotas y ahí comencé a jugar fútbol porque es el único deporte que me gusta. Reyniel José Tengo ocho años y me empezó a gustar el fútbol por la televisión. Soy delantero y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Luis Fernández Cuando lo vi en televisión por primera vez me gustó mucho. Me encanta patear un balón. Mi lugar favorito es el mediocampo. Saraí Peñalver El fútbol no solamente es un deporte, es una dedicación, una vida para mí y un juego de pelotas maravilloso. Mi jugadora favorita es Deyna Castellanos.