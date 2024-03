¿Como los gatos reconocen a los humanos y a su dueño?

Los gatos son animales muy interesantes y tiernos, de hecho, en los últimos años se ha visto un crecimiento evidente de su popularidad, no solo porque son mucho más independientes y aseados si no porque no son tan demandantes.

Otra de sus características es que son impredecibles y su cariño es un poco más selectivo, por lo que muchos se preguntan si así como los perros reconocen a los seres humanos y sobre todo a su dueño.

Aquí le contamos cuáles son esas acciones que le dejarán saber que su gato lo ve como su dueño y lo reconoce como humano también:

1. Cuando se frota con usted

Estos felinos cuentan con glándulas de olor que se ubican en su cara y cuerpo, por lo que al frotarse contra alguien lo está marcando de forma casi automática. Cuando hace eso es porque quiere mostrarle afecto y también reforzar el vínculo que tienen.

2. Ronronear

Cuando los gatos lo hacen están comunicando placer y comodidad. Pero si lo hacen cuando estan cerca de su dueño, están reconociendo su presencia, entrando en contacto y mostrándole su cariño.

3. Lo persigue por la casa

Cuando hacen esto, es porque están interesados en su labores diarias, quien necesita su compañía y atención en todo momento. Algo que solo hacen con personas por las que sienten un genuino afecto.

4. Le muestran su panza

Esta es una de las muestras menos comunes de los felinos, pues lo suelen hacer los perros. Para un gato esa es una zona muy íntima y vulnerable, si se voltea para que lo acaricie allí le están dando su plena confianza y le están diciendo que con usted se sienten seguros.

5. Le traen regalos

En algunos casos los gatos traen a casa presas que cazan u objetos que toman como juguetes y se lo entregan. Para la percepción del animal le están dando un regalo que ellos mismos fueron a conseguir.