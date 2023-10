Cuatro argentinos muertos y 13 latinoamericanos desaparecidos tras ataque de Hamas a Israel

México anunció que enviará dos aviones del ejército a Israel para buscar a cientos de mexicanos que se encuentran varados en Israel.

Al menos cuatro argentinos murieron y trece latinoamericanos más permanecen desaparecidos tras el ataque de Hamas a Israel, anunciaron distintos gobiernos de la región, los cuales aseguraron que mantienen conversaciones con las autoridades israelíes y palestinas para tratar de localizar a sus connacionales.

Hasta ahora, las distintas autoridades han dicho que están desaparecidos tres mexicanos, tres brasileños, dos argentinos, dos peruanos, dos colombianos y una chilena.

El conflicto que ha dejado más de 1.000 muertos en ambos bandos ha generado diferentes reacciones entre los gobiernos de Latinoamérica, que desde el fin de semana han expresado preocupación por los ataques sufridos por Israel y han hecho llamados para buscar una salida pacífica a la crisis.

“No queremos la guerra. No queremos la confrontación. No queremos la violencia”, dijo el lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al hacer un llamado a Naciones Unidas a que convoque una reunión de urgencia para aprobar una resolución que ayude a promover un “diálogo de inmediato”, y que no se dependa sólo del Consejo de Seguridad.

México anunció que enviará dos aviones del ejército a Israel para buscar a cientos de mexicanos que se encuentran varados en Israel.

Durante su conferencia matutina, López Obrador confirmó que tres mexicanos permanecen desaparecidos luego de los ataques de Hamas a Israel. El mandatario dijo que autoridades mexicanas están en contacto con los familiares de los desaparecidos y con diplomáticos de Israel y Palestina, que ya habrían iniciado las labores de búsqueda.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, informó el domingo que un hombre y una mujer fueron tomados como rehenes por Hamas y que habrían sido llevados cerca de la Franja de Gaza.

Aunque las autoridades no revelaron los nombres, familiares y amigos identificaron a los mexicanos desaparecidos como Ilana Gritzewsky Camhi y Orión Hernández Padoux, quienes se encontraban en el festival musical donde Hamas realizó el ataque a Israel.

