Hablan los candidatos: ¿Qué errores se han cometido desde la oposición?

María Corina Machado: Esto hay que ganarlo por la fuerza, el gobierno no va a entregar de forma pacífica. De necesita un liderazgo que sabe lo que enfrenta. Esta oportunidad de manifestar la vocación ciudadana, nos hace ver qué necesitamos a un líder y no a un candidato.

Tamara Adrián: Tenemos que tener un juego colaborativo entre personas que creemos en la democracia. Debemos remar todos juntos para salir de esta situación. Mi llamado es a la unión en esta lucha contra la tiranía.

Freddy Superlano: Nos enfrentamos a una elección que nos exige. Aquí no solo se escoge a un candidato… Aquí no hay nadie inhabilitable. Necesitamos un liderazgo preciso y que no se doblegue .

César Pérez Vivas: No podemos renunciar a nuestros derechos… Se elegirá a un líder que sea candidato y a un candidato que sea líder. Que no piense Nicolás Maduro que va a colocar a nuestro candidato, lo hará la ciudadanía.

Delsa Solorzano: Tenemos que decirle la verdad a la gente… No entendíamos la necesidad de la unidad. Y la verdad es que aquí nadie puede solo. Nos necesitamos TODOS. Todo esto va de la mano. los políticos estamos para servir a la gente. Sin unidad no habrá libertad.

Andrés Velásquez: La unidad se ha quedado de la boca para afuera… Tenemos que establecer una estrategia común. Un error común es el interés personal… Pero la unidad es fundamental. Este no es cualquier debate.

Andrés Caleca: Hemos cometido grandes errores, hemos dado bandazos en distintas luchas… Hemos llamado al conflicto y al abstencionismo. Pero hay que que asumir la lucha electoral por abrir el registro electoral permanente. No nos podemos volver a equivocar.

Tamara Adrián:Necesitamos transición

Carlos Prosperi: Nos hemos equivocado. Los errores no se pueden permitir otra vez. La unidad me pertenece al pueblo… Le pido al pueblo que nos acompañe y que tenemos que dejar el pasado en el pasado.

Con información de 2001