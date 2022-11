Cardenal Porras aboga por el entendimiento

El cardenal Baltazar Porras, administrador de la Arquidiocesis de Caracas, considera que se debe avanzar hacia una pronta solución a la crisis del país que parta de un entendimiento que garantice el bienestar a la población.

“Es sentándose y exigiendo de parte de toda la población que no solo sea para tomarse una foto y decir que se volverán a reunir, los diagnósticos están hechos y sabemos que se debe avanzar con seriedad en esto para que haya igualdad y la paz que estamos buscando y quiere la población”.

Subrayó que no puede haber progreso si las decisiones solo favorecen a una parte. “Esto es una exigencia tanto para quienes están en el gobierno como para quienes tienen esa vocación política. Necesitan ponerse de acuerdo, no pueden haber intereses particulares y eso solo se logra en buena parte, aunque no es lo único es sentándose, pero que haya una exigencia también de todos nosotros”.

En entrevista radial aseveró que la iglesia busca un acercamiento para apoyar a los afectados por las fuertes precipitaciones en el país este año, sin embargo, hizo hincapié en que se debe articular políticas preventivas que disminuyan los daños y afectaciones, pero sobre todo las pérdidas humanas.

Causa José Gregorio Hernández

El Cardenal Baltazar Porras, expresó que se mantiene la comunicación con el Vaticano, añadió que el posible milagro va por buen camino “es un proceso que es lento, pero es importante respetar los tiempos”.

Con información de Unión Radio