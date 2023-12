Vecinos de San Ignacio denuncian que colapso de cloacas mantiene sus viviendas malolientes

|| David Marcano Duarte

Aseguran que hasta tanto no sustituyan las tuberías en la avenida Aragua, persistirá el problema

Un grupo de vecinos de la calle Guárico de la urbanización San Ignacio de Maracay, en el estado Aragua, denunciaron que no soportan los olores nauseabundos en sus viviendas producto del avanzado estado de deterioro que presenta el sistema de cloacas de esa comunidad.

Señalaron que desde hace 7 meses se viene presentando este problema que afecta al menos a 30 familias, cuyos sanitarios están colapsados e inoperantes. Hasta los momentos el gobierno municipal no le ha dado una solución definitiva, pese a que han sido notificados a través de la VenApp en diversas oportunidades.

Josefina Ochoa viuda de Briceño, habitante desde el año 1960, informó que en horas de la noche se ve obligada a cerrar la ventana de su habitación para poder dormir, motivado a que los malos olores le impiden conciliar el sueño.

Por su parte, Flor Rico, también vecina, indicó que es la tercera ocasión que colapsan las cloacas, ocasionado, al parecer, por el deterioro de la tubería principal ubicada en la avenida Aragua.

Señaló que funcionarios adscritos a la dirección de ingeniería municipal están al tanto del asunto, pero manifiestan que no hay tuberías disponibles con el diámetro que amerita.

En este sentido, aseguraron que hasta tanto no sustituyan las tuberías en la avenida Aragua, no se soluciona el problema. El cual además afecta la avenida principal de San Ignacio y los demás barrios vecinos, como el Bolívar, Andrés Eloy Blanco y parte de la avenida Bermúdez; así como comunidad de Campo Alegre al sur de Maracay.

Otros vecinos indicaron que el problema se soluciona cambiando 115 metros de tuberías, pero hasta ahora la alcaldía de Girardot no ha dado señales de tener la intención de solventarlo.

Por los momentos, los patios de varias viviendas viven colapsadas con aguas negras, así como la intersección de la calle Guárico con Falcón. Esperan que antes de finalizar el año les regalen esa solución, porque lo que menos desean es comer hallacas con ese mal olor en sus casas.