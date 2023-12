Centro de Maracay vive colapsado a falta del plan de movilidad y reordenamiento vial

|| David Marcano Duarte

Transeúntes y choferes de autobuses incumplen las normas básicas de la ley en materia de circulación y tránsito

Transeúntes y choferes de autobuses de transporte público que a diario transitan las áreas del centro de Maracay, reportan que no se está efectuando el operativo de Movilidad y Reordenamiento Vial anunciado por la alcaldía del municipio Girardot hace varias semanas.

En su momento se anunció que se pondrían en práctica corredores viales, pintura del área de rayados y presencia de funcionarios policiales y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, para velar por el cumplimiento de la ley que regula la materia vial.

Alegan que en la avenida Bolívar y calles Santos Michelena y Miranda, se observa a diario el colapso del tránsito muy propio de la fecha decembrina. Donde hasta cruzar de un lado a otro de la calle, se ha convertido en un riesgo para la vida de los transeúntes.

Ana Márquez, vecina de Montaña Fresca, indicó que es impresionante el nivel de irrespeto de las normas mínimas de tránsito, por parte de motorizados y autobuseros. “Vivimos en una sociedad donde se ha normalizado el irrespeto a algo tan sencillo como es la luz que indica el semáforo, ¿qué se puede esperar del resto?”, dijo.

Por su parte, Emilio Blanco, manifestó que la municipalidad no se atrevió a llevar a cabo dicho plan de movilidad y reordenamiento, “porque ellos son los primeros infractores”, puesto que el sistema de semáforos no funciona al 100% y las señales de tránsito horizontales que van en el asfalto no han sido rehabilitadas.

Ante esto, Evaristo Marín, conductor de autobús, mencionó que, ante la ausencia de las autoridades de tránsito, los motorizados son los que demuestran peor comportamiento. Alega que si bien algunos choferes del servicio público incurren en faltas, en las motos descansa la mayor responsabilidad en causar accidentes.

Hizo un llamado a las autoridades municipales a tratar de poner orden estos días de diciembre, porque ya se observa el colapso del tráfico en las calles.