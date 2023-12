Precio del cartón de huevos casi alcanza valor del kilo de carne

|| David Marcano Duarte

Consumidores alegan que en la tarea de comprar recorren varios mercados para comparar precios.

De acuerdo a lo señalado por varias amas de casa consultadas en comercios de ventas de víveres y carnes en el centro de Maracay, para poder comprar las proteínas del hogar se ven obligadas a visitar diversos mercados populares y supermercados de cadenas.

Aseguraron que el precio de las carnes de res y cerdo no se detienen en su escalada, lo que ocurre igualmente con los huevos y queso.

En ese sentido, muchas aseguraron que hasta comprar un cartón de huevos se hace cada día más difícil, ya que a la fecha su valor está desde Bs. 180 a Bs. 220 el tipo extra o tamaño jumbo. Casi se equipara con un kilo de carne roja que alcanza la suma desde Bs. 180 hasta Bs. 250.

“Ahora ya no se puede comer huevos, yo comía tres huevos diarios, pero desde hace poco solamente me “despacho” uno solo, así estamos”, señaló Mélida Bracamonte, habitante del barrio 23 de enero.

Asimismo, una de los comerciantes del referido producto animal en el Mercado Libre de Maracay, que se identificó como Milagros Campos, indicó “las ventas están super bajas, llego a las 5:00 am y son las 10:00 am y solamente dos cartones han tenido salida”. No obstante, indicó que se activan los fines de semana cuando las personas aprovechan su día de descanso para abastecerse de provisiones.

Destacó que muchos compradores se quejan de los precios y les da la razón, puesto que con el sueldo mínimo de Bs.130 sólo les alcanza para un kilo de harina pan y un kilo de arroz.

Es de resaltar que el precio del cartón de huevos continúa aumentando en lo que resta del año y se encuentra en la lista de la proteína de origen animal con mayor demanda. En cuanto a la carne de res y el queso, también su valor experimenta una importante alza a finales de año, que afecta directamente el golpeado bolsillo de las familias venezolanas.