La LVBP anunció su calendario para la Temporada 2023-2024

|| Manuel Laza Jr

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) terminó con la espera y este jueves compartió el calendario oficial para la temporada 2023-2024. La voz de play ball se escuchará en todo el país a partir del sábado 21 de octubre.

El vigente campeón Leones del Caracas estrenará el Monumental Simón Bolívar recibiendo la visita de Caribes de Anzoátegui. El resto de la jornada es: Águilas del Zulia vs Navegantes del Magallanes, en Valencia, Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira, en Macuto, Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara, en Barquisimeto

El anuncio fue hecho en las redes sociales de la LVBP. La publicación confirma además que los Bravos de Margarita repartirá sus juegos de local entre el parque de la UCV y el Forum de La Guaira.

Se dio a conocer que la directiva de los Bravos gestionó la posibilidad de regresar a la isla y solo disputar encuentros diurnos, ante el mal estado de la iluminación artificial del Stadium Nueva Esparta.

El torneo tendrá nuevamente 4 clasificados directos al Round Robin semifinal, 2 eliminados directos y 2 escuadras que jugarán por el wildcard. Esa Serie del Comodín volverá a disputarse en casa del quinto en la tabla de la eliminatoria, a un máximo de dos choques. Al quinto le valdrá ganar solo una vez para avanzar, mientras que el sexto estará obligado a vencer las dos veces.

TIBURONES PREPARA MINI CAMP

Tiburones de La Guaira, anunció la realización de un Mini Camp a través de las redes sociales del equipo, afirmando que esta iniciativa “le permitirá a algunos ganarse un puesto en el roster”. Asimismo, ayudará a otros comenzar a plenitud de condiciones.

“Vamos a iniciar un Minicamp con todos los peloteros que ya terminaron sus actividades en el exterior”, escribieron para acompañar el post, que indica que todo comenzará el 20 de septiembre.