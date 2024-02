Tiburones de La Guaira superó al Team Curazao en la Serie del Caribe

Cortesìa

***Se mantiene invicto en el torneo caribeño***

Los Tiburones de La Guaira de Venezuela se ratificaron como uno de los favoritos del torneo al vencer por 4-2 a los Curazao Suns. El equipo venezolano ha ganado sus dos primeros compromisos en la Serie del Caribe 2024 que se disputa en la casa de los Marlins de Florida.

El abridor venezolano Luis Martínez sólo permitió dos carreras en cinco episodios para ganar el encuentro, mientras que el revés fue al registro de Scott Prins, castigado con cuatro anotaciones en apenas en apenas dos entradas y un tercio.

“Tenía más de tres semanas sin lanzar, no me sentía cómodo al inicio, pero a medida que fue avanzando el juego fui recuperando mi confianza y me ayudó mucho que la ofensiva nos puso temprano en ventaja”, comentó el abridor de los Tiburones de la Guiara tras el triunfo.

Ramón Flores conectó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en la primera entrada, y los Tiburones aseguraron el triunfo con dos anotaciones más en el tercer capítulo, gracias a un pasaporte con las bases llenas de Yasiel Puig y un rodado de Wilson Ramos que le permitió anotar a Wilfredo Tovar.

Los Curazao Suns iniciaron su participación con una victoria sobre México, pero ahora han perdido dos juegos en línea.