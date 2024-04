Escuela de Baloncesto Estrellas de El Consejo sigue consolidando la disciplina en Revenga

Samuel Alzualde: “Estoy practicando en la escuela desde hace año y medio. Me gusta el baloncesto porque es un deporte donde se necesita mucha comunicación. Mi jugador favorito es Stephen Curry” Daniel Terán: “Me encanta este deporte porque es de mucha disciplina, comunicación y control entre todos los compañeros para lograr los objetivos. Mi jugador favorito es LeBron James” Camilo López: “Desde que tenía 10 años empecé a jugar y en todo este tiempo he notado que mi tamaño ha crecido. Los profesores son muy buenos. Mi jugador favorito es Michael Jordan” José Arrieta: “Lo que me gusta de esta escuela de baloncesto es que los profesores nos enseñan mucho sobre las técnicas de este deporte. Mi Jugador favorito Zion Williamson”