Pensionados esperan ser nivelados en el nuevo salario integral

|| Luis Chunga

***Denunciaron que ellos no reciben cestaticket y los 130 bolívares que cobran mensualmente no cubren los gastos de medicinas ni de alimentos

Pensionados del municipio Girardot, estado Aragua, lamentaron que no fueron tomados en cuenta en el nuevo salario integral anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Indicaron que todas sus expectativas se derrumbaron como una torre de naipes porque el sector esperaba un ajuste salarial “digno”.

Recordaron que seguirán recibiendo los 130 bolívares mensuales, un dinero que no les permite pagar el costo de las medicinas que les pueda garantizar los pocos días de vida que les quedan.

“Con el dinero que recibimos no alcanza para nada es una humillación, los pensionados no recibimos la cestaticket, seguimos cobrando 130 bolívares más el bono de guerra, eso no alcanza para comprar alimentos”, dijo Gonzalo Enrique Pinto de 75 años de edad.

También Bruno Serrano, consideró que “Venezuela es el único país de América que maltrata a sus pensionados después de haber trabajado tantos años por nuestro querido país, con el paso del tiempo nos convirtieron en sobrevivientes, a pesar de haber aportado nuestras cotizaciones al Seguro Social”, dijo.

Luego agregó “el nuevo salario integral a nosotros no nos beneficia en nada, muchos estamos enfermos y no tenemos ni siquiera para comprar medicinas”, señaló

Asimismo, Ramón García, recordó que “mensualmente tengo que comprar medicina, sufro de la tensión, diabetes, lamentablemente el gobierno no nos toma en cuenta para nada, en realidad espero que haya un cambio el próximo 28 de julio, la esperanza es lo último que podemos”.