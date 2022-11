Presidente de la FIFA tachó de “hipócritas” las críticas occidentales a Catar

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (en francés, Fédération Internationale de Football Association) por su siglas en francés (FIFA, Gianni Infantino, acusó este sábado a los países occidentales de hacer un ejercicio de “hipocresía” por criticar la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Catar con vistas a la celebración del Mundial de Fútbol sin atender a su propio pasado histórico.

“Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente”, declaró el presidente de la FIFA en rueda de prensa, destacó Europa Press.

“¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades?. Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios”, se ha preguntado durante la comparecencia, recogida por la cadena BBC.

El presidente abrió la rueda de prensa con un monólogo de casi una hora en el que defendió la celebración del torneo en un país criticado por la represión contra activistas y la comunidad LGBTQ y el maltrato a los trabajadores extranjeros.

“Hoy albergo sentimientos muy poderosos. Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante”, ha asegurado antes de matizar que se trataba de una expresión de empatía.