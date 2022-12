Brasil se fija en Zidane como DT de la selección

La selección brasileña de fútbol sigue sin entrenador tras la marcha de Tite. El histórico técnico abandonó el barco tras el fiasco que supuso la participación de su equipo en el Mundial de Catar.

Aunque tenía decidido dejar el cargo cuando terminara la competición, esperaba hacerlo levantando el título. O por lo menos, peleando por ello.

Sin embargo, Brasil cayó por sorpresa en los cuartos de final contra la Croacia de Luka Modric y todo se aceleró. Tite decidió dar un paso al lado y dejaba descabezado un equipo en el que todas sus estrellas se derrumbaron.

De Neymar a Vinicius pasando por Rodrygo o Richarlison. En la Canarinha había una enorme ambición por ganar el torneo y caer tan pronto supuso un palo tremendo dado que hasta esa fecha se habían consolidado como la gran favorita junto a Francia.

Ahora, precisamente desde Francia, es desde donde ha surgido el nombre que parece mejor posicionado a sentarse en el banquillo brasileño. No han sido pocos los nombres que han sonado, pero parece que ya hay un ganador: Zinedine Zidane. No obstante, el galo todavía no ha aceptado el cargo.

El primero en sonar para el puesto fue un amigo directo del propio Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti. Una información que surgió en Brasil, en el medio UOL.

Sin embargo, el propio entrenador italiano se encargó de romper esa vía asegurando que estaba muy feliz en el Real Madrid y que, salvo que el club blanco decidiera prescindir de sus servicios, tenía previsto continuar hasta 2024. Así lo contó en unas declaraciones a Radio Anch’io Sport.

Zidane se pone en cabeza

Por el casting de posibles seleccionadores que ha realizado la CBF han figurado nombres también como Pep Guardiola, un viejo deseo, y también Luis Enrique, quien se encuentra ahora mismo sin equipo tras haber dejado de ser entrenador de España.

Parece que a Brasil no le importa demasiado que el asturiano se la pegara con la selección en el Mundial y valoran más su brillante trayectoria en la que figura un título de Champions.

Sin embargo, tal y como informa ahora el diario L’Équipe, el elegido para el puesto parece ser Zinedine Zidane, quien todavía no ha afrontado ningún reto después de su segunda aventura en el Real Madrid.

El técnico ha esperado a la selección francesa, quien parecía que se iba a desprender de Didier Deschamps tras el Mundial. Sin embargo, esa vía está casi agotada y por ello no es descartable que ‘Zizou’ esté pensando ya en mover ficha porque quiere regresar a los banquillos cuanto antes.

En la CBF consideran al entrenador francés el candidato perfecto porque cumple los tres requisitos que quieren para su nueva etapa: Un entrenador a coste cero, con buen currículum y que a poder ser, sea extranjero.

Por ello consideran que no hay una opción con unas credenciales tan importantes cumpliendo esos tres principios. Además, valoran también que conozca a la perfección a jugadores importantes del vestuario como Casemiro, Militao, Vinicius o Rodyrgo.

Sin embargo, dicha información asegura también que todo dependerá de lo que suceda con el banquillo de Francia y con el puesto de Didier Deschamps.

Si Zidane finalmente llegara a la FFF o rechazara el cargo, también se adjuntan otros nombres a esta lista entre los que destacan Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez.

Todos extranjeros y sin club ahora mismo, pero ninguna con las tres Champions que adornan el palmarés de Zidane.