El astro de la NFL Tom Brady anuncia su retiro definitivo a los 45 años

“Sé que todo el proceso fue enorme la última vez. Esta vez, cuando me he levantado esta mañana, he pensado en pulsar el botón de grabar y contároslo a vosotros primero”, continuó

“Los quiero a todos”, concluyó, al borde de las lágrimas, el que está considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

El exquarterback es el jugador que ha ganado más Super Bowls, siete: entre 2000 y 2019 consiguió seis con los New England Patriots y entre 2020 y 2021, una con los Tampa Bay Buccaneers de 2020 a 2021.

Brady, que fue nombrado MVP de la Super Bowl cinco veces y MVP de la temporada regular tres, coleccionó récords durante su carrera, incluyendo pases de touchdown, yardas de pase y victorias en la temporada regular.