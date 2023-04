Guerreras Doradas: Un sueño que nació por “una idea de señoras”

|| Carlos Duno

La escuela de voleibol femenino hace vida en La Candelaria junto a 25 niñas que lo dan todo semana a semana

En el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua existen decenas de equipos deportivos a lo largo de toda la jurisdicción y Guerreras Doradas es una escuela de voleibol femenino relativamente nueva que hace vida en la urbanización La Candelaria.

Guerreras Doradas nació oficialmente el 2 de febrero de 2022 como un equipo de la categoría adulto libre. Con el pasar de las semanas fueron recibiendo a varias atletas menores de edad hasta que el equipo pasó a ser de niñas y adolescentes.

En la actualidad, el equipo cuenta con 25 atletas entre 8 y 12 años de edad. Entrenan tres días a la semana; los lunes, martes y jueves en un horario variable de 3 a 5 de la tarde o de 5 a 7 pm. Practican en la cancha Alfredo Bazán, calle Rómulo Gallegos de La Candelaria.

La escuela tiene dos entrenadoras para el equipo femenino y es liderado por la profesora Claudia García. Yoli Becerra es la otra instructora de la academia.

“Inicialmente esta fue una idea de señoras. Comenzamos practicando por nuestra cuenta, ya que estábamos en tiempo de pandemia y todo fue progresando poco a poco”, dijo la entrenadora Claudia García.

“Yo quiero a estas niñas como si fueran mis hijas. Es una responsabilidad muy fuerte. Yo no esperaba ser profesora de un equipo de voleibol, pero ahora nuestro objetivo es seguir practicando mucho para continuar participando en eventos regionales”, agregó.

En los comienzos de Guerreras Doradas, la escuela apenas contó con dos balones de voleibol, mientras que ahora poseen maya, juego completo de balones y uniformes. Sin mencionar las grandes dificultades por la pandemia.

“La pandemia nos afectó en la categoría adulto libre. En el equipo menor no hubo incidencias. Jugar al aire libre nos ayudó a evitar males mayores”, sentenció García.

EQUIPO MASCULINO

Por otro lado, la entrenadora Claudia García, confirmó que lograron conformar un equipo masculino de voleibol, pero solo en la categoría adulto libre.

El equipo varonil es entrenado por José Rodríguez y con el pasar del tiempo esperan ampliar el club con las categorías master y juvenil.

PALABRA DE LAS PROTAGONISTAS

“Yo no sabía nada de voleibol y tenía una amiga que lo jugaba, pero cuando me comentó sobre el deporte yo me emocioné mucho. Yo practicaba fútbol y con mi primera practica de voleibol decidí quedarme aquí”, expresó Sharon Guzmán de 9 años.

Genesis Ribas de 9 y Camila Cortes de 10 años de edad, estuvieron de acuerdo con respecto a la escuela y el deporte, y es que ambas atletas se divierten mucho junto a sus compañeras y profesoras.

“Aquí haces de todo, aprendes a sacar, hacer mancheta y a trabajar en equipo. Me gusta el voleibol y practicar junto a todas mis compañeras”, resumió Cortes.

Entre los requisitos para la inscripción, aceptan niñas a partir de los siete años y solicitan adicionalmente una pequeña colaboración mensual, ya que la escuela no cobra mensualidad. Dicha colaboración es para mantener en buen estado los equipos deportivos. Además, pedirán los respectivos recaudos como partida de nacimiento o cédula de identidad según sea el caso.

Para todos los interesados que deseen inscribirse o saber más sobre la escuela Guerreras Doradas, pueden visitar el sitio oficial de Instagram @guerreras_doradas o comunicarse al 0424-3604460.

PRIMER TORNEO REGIONAL Guerreras Doradas fueron invitadas a un campeonato estadal el pasado mes de febrero en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo de Las Delicias. Dicho evento fue el primero al que el club de Mario Briceño Iragorry asiste de forma oficial, donde enfrentaron a distintos equipos aragüeños. Actualmente la institución trabaja para seguir participando en más eventos que ayudarán en el crecimiento deportivo tanto del club femenino como del masculino.