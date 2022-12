¿Por qué no se debe molestar al perro mientras come?

Molestar al perro mientras come resulta contraproducente, incluso cuando descansa.

Nuestras mascotas, al igual que muchos seres humanos odian que le toquen sus alimentos y esto los pone de mal humor.

Partiendo de ello es imprescindible respetar su espacio, sus horarios de comida y sus alimentos.

Razones para no molestar al perro

Para la mascota la comida es un recurso básico y buscará la manera de protegerla de intrusos. El gruñido es lo mínimo que puede ocurrir como una manera de expresar desagrado y hasta como señal de advertencia.

Cuando el can está comiendo y las personas se acercan a tocarlo o toman su plato, interpretan que esto es una amenaza y se pueden tornar agresivos.

Además, aumenta su tensión cuando come o hará que coma con mucha ansiedad;

y esto podría desembocar en conductas que se pueden incluso salir de control.

En conclusión, debes evitar acercarte a tu perro cuando come o acercarse a su plato cuando aún le queden alimentos porque es posible que no entienda que solo quieres retirar el plato, darle algo más, etc.

Su comida es algo muy valioso y siempre que se acerquen a ella, el animal se sentirá amenazado.

¿Qué hacer?

Lo primero que debes hacer es evitar la situación por tu bien y el de la mascota. En caso de que se te olvide y el animal te gruña, retírate porque te está avisando que no quiere que te acerques más.

Es imprescindible que respetes su decisión y, si no sabes qué hacer, consulta con el veterinario.

Por otra parte, si ya se ha tornado agresivo puedes probar lo siguiente para cambiarle el chip:

1. Hacer desaparecer la fuente de conflicto, es decir, quitar el plato o bol donde le sirves su comida. Una vez el perro haya comido todo lo del plato y se marche de la habitación, escóndelo. Cuando el perro vuelva para comer y no lo encuentre, ya no tendrá comida por la que luchar.

2. Ahora, dale de comer directamente de tu mano. No le tengas miedo, ya que serás tú su “plato”, su fuente de comida. También debes cambiar de habitación para que no haga asociaciones y empiece a gruñir.

3. En caso de que tu mascota siga gruñendo mientras come de tu mano, o simplemente te parece peligroso, puedes dejar caer la comida al suelo delante de ti, aunque luego tengas que barrer.

