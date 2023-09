Miguel Moly lloró al hablar sobre la relación con su hijo Jonathan

Tras los recientes comentarios que realizó su hijo Jonathan en los que lo criticó por mostrar su nuevo romance a días de haberse separado y además de hablar de él en su documental, el cantante Miguel Moly decidió romper el silencio y enviar un mensaje al intérprete de “Sayonara”.

“El video me dolió porque había tanta gente importante allí y no fue la mejor manera de expresarse de su papá (…) no entendí si es que quería que su video lo viera más gente, pero de nada vale hacerle eso a tu papá porque habla mal de mí, diciendo esas cosas fuera de lugar. Él me dijo que ese era su documental y le dije bueno hijo habla de ti y tus cosas y no de mí y mucho menos en esos términos. No me lo merezco”, indicó entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que no entiende por qué su hijo no le contó sobre lo que estaba sintiendo y decidió sacarlo a estas alturas.

“Nosotros hablamos de tantas cosas y si él tiene ese tipo de remordimiento porque en una parte del documental dice que no me guarda rencor, ¿por qué nunca me lo dijo? Le hubiese explicado tantas cosas, pero siento que escuchó una sola parte de la historia y una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”, expresó en entrevista a Luis Olavarrieta.

Miguel Moly consideró que hizo un papel como papá muy importante porque no solo le enseñó el amor por la música, sino el respeto a la gente, la humildad y la sencillez.

“Hay que tener humildad en todo sentido. No podemos creer nuestra propia carrera es más valiosa que la de otra persona, a pesar que sea su propio padre. Hay que tener mucha humildad para hacer un documental tan importante en su carrera con solo 30 años. Yo tengo la edad que tengo y no lo he hecho, pero manejar esa parte de esa forma no me hizo muy feliz. Pero no voy a responder a esas cosas porque es mi hijo, y porque no es mi estilo. El tiempo es el mejor amigo para resolver las cosas”, afirmó.