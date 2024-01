Selena Gómez protagonizará película sobre la vida de Linda Ronstadt

Aunque no se ofrecieron mayores detalles, una publicación en Instagram de la actriz dio a entender que la historia seguirá la autobiografía de Ronstadt titulada Simple Dreams.

Selena Gómez ha sido confirmada como la protagonista de la película sobre la vida de la cantautora mexicana estadounidense Linda Ronstadt, considerada la primera mujer latina en tener éxito en la música en inglés.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles, una publicación en Instagram de Gómez dio a entender que la historia seguirá la autobiografía de Ronstadt titulada Simple Dreams (Sueños sencillos).

Publicado en 2013, el libro cuenta la vida de la artista nacida en el seno de una familia mexicana estadounidense en Tucson (Arizona).

Según la prensa especializada, el filme estará a cargo del mánager de Ronstadt, John Boylan, y el cineasta James Keach, que también produjeron en 2019 el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, que puede verse en Prime Video.

Desde el inicio de su carrera, Ronstadt defendió sus raíces latinas e incluyó música mexicana en su repertorio, aunque es mayormente conocida por sus temas de rock, folk y country.

Gómez, también de orígenes mexicanos y tanto actriz como cantautora, contó la semana pasada en el pódcast Smartless que abandonará su carrera musical después del álbum que piensa sacar este año.